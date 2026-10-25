(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Una persona è morta e altre dieci sono rimaste ferite in seguito all'attacco con droni contro Belgorod, secondo quanto riferito dal centro operativo regionale sul proprio canale della piattaforma 'Max'. Lo scrive l'agenzia russa Ria Novosti. "A Belgorod, a seguito degli attacchi con droni, è morto un civile. Sono rimaste ferite anche dieci persone, tra cui un operatore del servizio di emergenza medica", si legge nel post. Otto dei dieci feriti sono stati trasportati in ospedale. (ANSA).