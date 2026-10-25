(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Uno scontro tra un autobus e un'auto, avvenuto oggi pomeriggio a Fogars de Montclús nei pressi di Barcellona in Catalogna, ha provocato il ferimento di almeno 40 persone, 20 delle quali in modo grave. Lo riferiscono i media spagnoli, precisando che a seguito dell'impatto, l'autobus è precipitato lungo un terrapieno per circa 20 metri. Sul luogo dell'incidente sono intervenute squadre di soccorso, tra cui 24 vigili del fuoco della Generalitat. Tutti i feriti lievi sono già stati evacuati, mentre proseguono le operazioni di assistenza nella zona. Secondo quanto riportato da La Vanguardia, è stato costituito un comitato di sicurezza per coordinare gli interventi di soccorso. (ANSA).