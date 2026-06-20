(Ved. servizio delle 19.22) (ANSA) - ROMA, 20 GIU - Il bilancio di morti in attacchi attribuiti a Israele avvenuti oggi nella Striscia di Gaza è salito a 10, dopo un raid nel quale è stata colpita una casa nel campo per rifugiati di Bureij, nella zona centrale della Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera, spiegando che una delle vittime in quest'ultimo caso era un suo cameraman, Ahmed Wishah. "Condanniamo con fermezza questo efferato crimine", ha affermato l'emittente in un comunicato. (ANSA).