(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Gli Usa hanno ritirato i loro bombardieri dalla base Raf di Fairford in parte a causa di una segnalazione riguardante un possibile attacco con droni iraniani: lo sostiene Nbc citando funzionari americani. I due funzionari non hanno potuto dire se la minaccia fosse imminente. Un terzo funzionario ha affermato che gli Usa possono schierare i bombardieri da qualsiasi luogo, quindi, per eccesso di cautela, aveva senso spostarli. Ieri Donald Trump aveva confermato le "minacce" che hanno portato alla decisione di ritirare i bombardieri statunitensi dalla base nel Gloucestershire. (ANSA).