(ANSA) - MOSCA, 15 OTT - L'abitazione del caporedattore di Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, è stata perquisita e lo stesso giornalista è attualmente in fase di trasferimento presso il Comitato Investigativo per essere interrogato. E' quanto riportato dalla stessa testata. "I contatti con Sokolov si sono interrotti intorno alle 12:15 ora di Mosca. I suoi telefoni risultano disattivati", si legge sul canale Telegram di Novaya Gazeta. Fonti di Rbk e di Rt nelle forze dell'ordine hanno riferito che le perquisizioni sono collegate al caso del giornalista di Novaya Gazeta, Oleg Roldugin, aperto in primavera. (ANSA).