(ANSA) - TEL AVIV, 01 OTT - Un uomo palestinese di 51 anni Mashhour Shaher Yassin è stato ucciso oggi dopo essere stato colpito da colpi d'arma da fuoco sparati da coloni estremisti israeliani durante un attacco al villaggio di Yasuf, nella Cisgiordania centrale. Lo riferiscono i media palestinesi. La tv israeliana Kan ha riferito che 25 palestinesi hanno attaccato i coloni con pietre vicino all'avamposto illegale di Anton in Samaria. Dopo lo scontro, i coloni sono entrati nel villaggio di Yassif e hanno lanciato pietre contro i palestinesi. Ci sarebbe stata poi una sparatoria, segnalati due palestinesi feriti e un adolescente ebreo ferito. (ANSA).