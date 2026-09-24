(ANSA) - ROMA, 24 SET - Diverse proteste sono programmate oggi a New York contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu che interverrà all'Onu. Lo scrivono i media americani elencando i sit-in da Bryant Park, nel centro di Manhattan, fino alla sede delle Nazioni Unite a Turtle Bay. Il sindaco Zohran Mamdani ha attenuato le sue precedenti promesse di arrestare Netanyahu come criminale di guerra, spiegando che non è nelle sue competenze assicurando però questa settimana ai manifestanti che avrebbe protetto il loro "diritto di protestare in questa città". Tra gli incontri all'Onu, non è previsto un incontro tra Netanyahu e Trump. "L'assenza di qualsiasi incontro con il presidente, un mese prima delle elezioni israeliane, indicherà che Trump sta mantenendo le distanze da lui e sarà negativa per la campagna di Netanyahu", ha affermato Nimrod Goren, presidente di Mitvim, un think-tank israeliano specializzato in politica estera, come riporta Reuters on line. (ANSA).