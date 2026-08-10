(ANSA) - BRUXELLES, 10 AGO - A Bruxelles questa notte, intorno alle 3.45, si è verificata un'esplosione davanti a un'abitazione in Rue Père Damien a Evere. Lo ha confermato il portavoce dei vigili del fuoco di Bruxelles all'agenzia Belga. L'esplosione non ha causato feriti. Una persona, sotto shock, è stata soccorsa sul posto. La facciata e la porta d'ingresso dell'edificio in cui è avvenuta l'esplosione hanno subito danni. Le cause esatte dell'esplosione non sono ancora note. Evere, nella Regione Bruxelles Capitale, ospita tra l'altro il quartier generale Nato - a circa due chilometri dal luogo dell'esplosione e spesso vi risiedono i funzionari dell'Alleanza. (ANSA).