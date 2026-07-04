(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Vadim Ermolaev, l'oligarca ucraino ferito nell'esplosione a Monaco e ricoverato in un ospedale a Marsiglia, sarebbe uscito dal coma e le sue condizioni di salute sarebbero decisamente migliorate". Lo scrive Nice Matin, precisando che la compagna di fatto del magnate, Anna Nasobina, trasportata lunedì sera all'ospedale Pasteur di Nizza in condizioni critiche, rimane in pericolo di vita. La donna ucraina ha ricevuto massicce trasfusioni di sangue negli ultimi giorni e rischierebbe di perdere l'uso della vista, dell'udito e la parola. Le sono già state amputate entrambe le gambe. Il figlio 13enne della coppia, rimasto ferito nell'esplosione, è stato ricoverato all'ospedale pediatrico Lenval di Nizza con ferite non gravi e non è in pericolo di vita. (ANSA).