(ANSA) - BEIRUT, 07 SET - Undici persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati. Lo riporta l'agenzia nazionale libanese Nna, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato sette morti nonostante il cessate il fuoco in corso. Nove persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di tre piani nel villaggio di Kfar Remmane, e due soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area, secondo la Nna. (ANSA).