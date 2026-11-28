(ANSA) - TEL AVIV, 28 NOV - Mansour Abbas, leader del partito islamico Ra'am, rilascerà questa sera un'intervista a Channel 12 in cui affronterà ''la questione della definizione di Hamas''. Lo dichiara Abbas in una nota. Secondo anticipazioni sui media israeliani, Abbas dovrebbe riconoscere pubblicamente Hamas come organizzazione terroristica, una delle condizioni poste da Gadi Eisenkot per l'ingresso in un governo a sua guida, oltre al riconoscimento d'Israele come Stato-nazione del popolo ebraico e all'accordo al servizio militare o civile per tutti i cittadini. Abbas dovrebbe così rimuovere uno dei principali ostacoli all'ingresso del suo partito nell'esecutivo che Gadi Eisenkot, leader di Yashar, intende portare a voto di fiducia entro la fine del suo mandato esplorativo, che termina il 5 dicembre, con una possibilità di proroga di due settimane che l'ex capo di Stato maggiore non intenderebbe richiedere secondo le indiscrezioni sui media. Non è ancora chiaro se la dichiarazione sarebbe sufficiente a superare il veto posto da Avigdor Liberman, l'ala più oltranzista del Change Bloc, che ha affermato di opporsi a un governo con partiti arabi. In parallelo, vanno avanti le trattative con il partito ultraortodosso ashkenazita Ebraismo Unito, che pure dovrebbe fare parte del nuovo esecutivo. (ANSA).