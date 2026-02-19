(ANSA) - ROMA, 19 FEB - La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, di fronte alle indiscrezioni su un suo addio anticipato avrebbe detto ai suoi collaboratori che resta concentrata sul suo ruolo alla guida della Bce, e che se dovesse dimettersi, sarebbero i primi a cui lo comunicherà. Lo riferisce sul suo sito web l'agenzia Reuters da Francoforte, citando quattro fonti. Ieri il Financial Times aveva scritto che Lagarde intenderebbe lasciare prima della scadenza del suo mandato a fine 2027, anticipando le elezioni presidenziali francesi così da evitare che una vittoria degli euroscettici possa decidere la prossima presidenza della Bce. Lagarde - scrive la Reuters - avrebbe inviato un messaggio privato ai colleghi più stretti, rassicurandoli che avrebbero appreso da lei, piuttosto che dai media, la notizia di eventuali dimissioni. Stamani sul tema aveva risposto Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo Bce. affermando che "gli interventi pubblici degli ultimi tempi non lasciano presagire alcuna intenzione" di lasciare da parte di Lagarde, che anzi "mi pare molto impegnata spingere sull'unione dei risparmi e investimenti, ha appena annunciato l'importante progetto delle repo lines, non mi sembra l'atteggiamento di chi sta facendo le valigie". (ANSA).