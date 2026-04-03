(ANSA) - ROMA, 03 APR - Uno dei due piloti statunitensi del caccia F-15 colpito oggi sui cieli dell'Iran potrebbe essere stato caturato. E' quanto affermano media iraniani citando fonti non ufficiali, secondo le quali "i commando delle forze di terra del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Ircg) hanno condotto vaste operazioni sul campo nella zona in cui si è schiantato il caccia americano, riuscendo a identificare e catturare il pilota statunitense". Lo riporta l'agenzia iraniana NourNews (considerata vicina ai pasdaran) ripresa anche dalla russa Tass. La stessa NourNews sottolinea di non poter confermare in modo indipendente l'indiscrezione. (ANSA).