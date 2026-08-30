(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Le Guardie della Rivoluzione in Iran hanno dichiarato che gli Stati Uniti "saranno puniti" per l'attacco compiuto sull'isola di Larak. Lo riporta l'agenzia semi-ufficiale Tasnim. "In un atto di aggressione", gli Stati Uniti "hanno attaccato l'isola di Larak, causando il martirio e le ferite di alcuni dei nostri combattenti e cittadini. Questa azione sarà punita e porterà alla punizione dell'aggressore", ha affermato. Tasnim riferisce inoltre che le prime segnalazioni non ufficiali indicano che a seguito dell'attacco "finora 2 persone sono state uccise e 2 sono rimaste ferite". (ANSA).