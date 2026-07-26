(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Secondo i media locali, coloni israeliani hanno incendiato la moschea di al-Rahma nella città di Qusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, mentre le forze israeliane hanno arrestato 80 palestinesi in blitz in tutto il territorio. Lo scrive Al Jazeera che mostra dei video "verificati" dove le fiamme divorano la moschea nella città situata a sud di Nablus. Il Centro di Informazione Palestinese, citando fonti locali, ha affermato che la moschea è stata incendiata dai coloni. L'incidente è avvenuto mentre l'agenzia di stampa Wafa riportava che le forze israeliane avevano lanciato una campagna di arresti nella Cisgiordania occupata in seguito ai recenti attacchi che hanno causato la morte di quattro palestinesi e due soldati israeliani. Wafa riporta che coloni israeliani hanno vandalizzato e incendiato anche parte di una moschea nel villaggio di Kur, a sud di Tulkarem, in Cisgiordania, dopo aver fatto irruzione nel villaggio e ''aver imbrattato i muri con scritte razziste''. (ANSA).