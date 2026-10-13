(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Esplosioni sono state udite a Sanaa, la capitale dello Yemen controllata dagli Houthi. Lo riporta Al Jazeera rilanciando i media affiliati ai ribelli secondo i quali raid aerei condotti dalle forze sostenute dall'Arabia Saudita hanno colpito un impianto petrolifero nella zona di al-Sabaha, a Sanaa. Le notizie giungono dopo che la coalizione militare a guida saudita aveva diramato un avviso di evacuazione per l'impianto petrolifero situato nella capitale yemenita, in vista di un'operazione nell'area. (ANSA).