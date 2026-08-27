(ANSA) - TEL AVIV, 27 AGO - Israele sta valutando la possibilità di espellere i rappresentanti britannici dal centro di coordinamento internazionale per Gaza, a guida Usa, nella città di Kiryat Gat, nel sud del Paese. Lo ha riferito al Times of Israel una fonte a conoscenza del dossier, confermando una precedente notizia del Financial Times e aggiungendo che sono in fase di valutazione anche "altre misure" contro Londra. La decisione viene valutata nel contesto dello scontro tra Israele e il Regno Unito sui presunti piani di Londra di imporre un divieto totale sul commercio di merci provenienti dagli insediamenti in Cisgiordania e di adottare altre misure punitive in risposta all'espansione del controverso piano di insediamenti israeliano E1, che ostacolerebbe la contiguità territoriale tra i principali centri abitati palestinesi. Fonti affermano che, durante una recente telefonata tra il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar e l'omologo britannico britannico, "Sa'ar ha chiarito che Israele non può permettere che vengano adottate misure punitive contro di esso senza reagire". (ANSA).