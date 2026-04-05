(ANSA) - ROMA, 05 APR - Attacco di droni a due centrali elettriche e a un impianto di desalinizzazione in Kuwait: lo scrive l'agenzia iraniana Tasnim. La notizia trova riscontro anche sui media kuwaitiani. Il Ministero dell'Elettricità del Kuwait ha affermato che due centrali elettriche e un impianto di desalinizzazione nel Paese sono stati presi di mira da attacchi di droni iraniani. Secondo il Ministero dell'Elettricità kuwaitiano, l'attacco ha causato danni materiali significativi e ha messo fuori servizio due unità di generazione di energia, ma non ci sono state vittime. Secondo una dichiarazione diffusa inoltre dalla Kuwait Petroleum Corporation, il complesso petrolifero della zona di Shuwaikh è stato preso di mira da droni iraniani ostili, provocando un incendio e danni all'edificio, ma senza causare vittime. L'impianto è stato evacuato. In entrambi i casi i tecnici sono al lavoro per ripristinare gli impianti e garantire la continuità dei servizi. (ANSA).