(ANSA) - TEL AVIV, 20 OTT - Israele e Libano terranno oggi a Tampa, in Florida, colloqui a livello "tecnico", mediati dagli Stati Uniti, senza la partecipazione degli ambasciatori di Gerusalemme e Beirut a Washington, secondo un funzionario statunitense che ha parlato con il Times of Israel. I colloqui, previsti per il 20 e 21 ottobre, si concentreranno sul progresso dell'Accordo quadro trilaterale volto al disarmo di Hezbollah e al graduale ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato al Times of Israel durante un briefing di domenica che Israele chiederà alle Forze Armate libanesi di dimostrare la loro capacità di eliminare le minacce di Hezbollah da due aree pilota designate nell'ambito dell'accordo quadro, avvertendo che Israele agirà direttamente qualora l'esercito libanese non dovesse riuscirci. Ha inoltre suggerito che l'eliminazione di Hezbollah potrebbe aprire la strada alla pace tra Israele e Libano, ma non ha specificato una scadenza entro cui l'esercito libanese debba disarmare il gruppo terroristico. (ANSA).