(ANSA) - PARIGI, 17 OTT - Gli uffici dell'emittente CNews sono stati bloccati questa mattina da un gruppo di manifestanti, nel quadro delle proteste del 17 ottobre, che puntano a una convergenza delle lotte tra studenti e gilet gialli: è quanto scrive Le Figaro, aggiungendo che diverse redazioni, ritenute ''canali di propaganda nemica'' erano stati esplicitamente menzionate nei gruppi di discussione dei manifestanti del 17 ottobre. Durante l'operazione condotta contro la sede di Cnews, considerata la 'Fox News francese' di proprietà del tycoon ultraconservatore VIcnent Bolloré, sono "stati lanciati oggetti contro i vetri, causando danni", prosegue il giornale, precisando che a blitz hanno hanno partecipato un centinaio di persone e non alcune decine come riferito in un primo tempo. Le Figaro cita anche un video condiviso sui social da Paris-Match. (ANSA).