(ANSA) - MADRID, 03 SET - Un 17enne marocchino è morto in un centro di accoglienza di Ceuta, secondo fonti di polizia e fonte sanitarie locali citate dall'emittente pubblica Tve. Il minore, giunto nell'exclave con l'ondata di arrivi in massa di migranti a fine luglio, era ospitato nel centro di accoglienza La Esperanza sotto la tutela di Ceuta. Il decesso potrebbe essere riconducibile al diabete di cui il ragazzo soffriva e che era tenuto sotto controllo dalle autorità sanitarie sin dal suo arrivo. Il ragazzo era insulino-dipendente e seguiva la relativa terapia. Sarebbe stato trovato senza vita questa mattina dai coetanei nella struttura di accoglienza. (ANSA).