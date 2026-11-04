(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Il gruppo Mcc, controllato dal Mef tramite Invitalia, ha chiuso i primi nove mesi dell'esercizio 2026 con un utile consolidato pari a 67 milioni di euro. La capogruppo Mcc ha conseguito un utile di 28,5 milioni, BdM Banca un utile di 29,4 milioni e Cassa di Risparmio di Orvieto un utile netto di 6,8 milioni. Artigiancassa, che prosegue la sua fase di start up, chiude i primi nove mesi del 2026 con una perdita di 1,9 milioni. Il margine di interesse è pari a 238 milioni (245,8 milioni al 30 settembre 2025), le commissioni nette pari a 152,8 milioni (154,7 milioni al 30 settembre 2025). Il margine di intermediazione è sceso a 395,4 milioni (436,2 milioni al 30 settembre 2025). Hanno contribuito altri proventi finanziari netti scesi da 35,9 a 4,5 milioni "il cui andamento è dato da: minori utili derivanti da cessione di attività finanziarie (2,2 milioni contro 25 milioni al 30 settembre 2025), stante il differente contesto di mercato ed il perdurare delle tensioni geopolitiche; Da un punto di vista patrimoniale, il portafoglio titoli Htcs, costituito per la quasi totalità da titoli di stato della Repubblica Italiana, è pari a 2.972,3 milioni (3.020,4 milioni al 31 dicembre 2025). (ANSA).