(ANSA) - RIMINI, 15 OTT - "La questione dei balneari è attenzionata dal Governo. Posso anche dare una notizia che il ministro Matteo Salvini mi ha autorizzato a dare: il 22 di ottobre presenterà in Conferenza unificata Stato Regioni il bando tipo". Lo annuncia il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi in un'intervista all'ANSA durante la vista al corner che l'Agenzia ha quest'anno al Ttg Travel Experience e InOut - The Hospitality Community a Rimini dove oggi si tengono gli Stati generali dei balneari. "Sono in costante contatto con il ministro Salvini su questa materia perché sta molto a cuore ai nostri ministeri". "La tematica - dice il ministro - è una tematica delicata, parte da molto lontano perché voglio ricordare che tutto quello che riguarda la direttiva Bolkestein, tutto quello che ne consegue, è un qualcosa che addirittura fa parte dei primi anni del 2000. Noi la stiamo attenzionando dall'inizio della legislatura. In questo momento c'è stata questa ordinanza della Corte di Giustizia europea che ha aperto uno spiraglio su questa tematica della scarsità o meno delle risorse". "Il tavolo tecnico della Presidenza del Consiglio - dice Mazzi - ha anche fatto una mappa dell'occupato in relazione proprio a questo concetto di scarsità o meno delle risorse. E mi hanno indicato un dato importante: parliamo sempre di 8mila km di coste in Italia che non sono ovviamente tutte balneabili, ma addirittura questo dato arriva a 11mila, considerato quanto queste coste sono frastagliate, le anse, le cale, le calette, per cui parliamo proprio di un numero che ci rende una nazione unica in Europa. Quindi noi continueremo su questa tematica cercando anche di armonizzare diciamo la declinazione e la messa a terra anche con tutti i comuni dando delle linee guida. Uso questa formula per farmi capire: la partita non è ancora finita, stiamo ancora portando avanti, come stiamo facendo dall'inizio della legislatura, le istanze dell'Italia e confidiamo che diciamo che di poter essere ascoltati". (ANSA).