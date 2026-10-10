(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Nel mese di settembre l'Italia ha l'indice di saturazione Online Travel Agency - che è il tasso di prenotazione rispetto alla disponibilità di camere o di alloggi sulle più grandi piattaforme del turismo internazionale - più alto. Pensate che siamo primi in Europa. Ha un tasso di oltre il 62% nel mese di settembre, che è un dato molto esplicativo perché questo ci sta aiutando a destagionalizzare. E siamo davanti a tutti, ma quello che è più straordinario è che siamo di ben più di dieci punti davanti alla Francia e alla Spagna. Quindi è un momento veramente straordinario per il turismo e noi dobbiamo essere capaci di consolidarlo. Voglio inoltre leggere una cosa che mi ha colpito, perché sembra che sia fatto opposta: adesso vedo un'ANSA che dice 'Dolomiti prese d'assalto': chiaramente citano l'overtourism asiatico, spinto dalla tv e dai social. Io sto facendo adesso un'iniziativa, che presenterò alla Festa del Cinema di Roma, legata proprio al cineturismo". Lo dice il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi intervenendo al Forum di Confesercenti a piazza del Popolo a Roma davanti al presidente nazionale Nico Gronchi e al presidente di Assoturismo Vittorio Messina. Mazzi ricorda poi i numeri record del 2025 "con 535 milioni 500mila presenze turistiche e una spesa complessiva di 185 miliardi". "E il 2026 consolida questa tendenza positiva. La spesa dei viaggiatori stranieri nei primi otto mesi è salita a 16 miliardi e 200mila euro, +5% sullo stesso periodo del 2025. Un ritmo di crescita oltre sei volte superiore a quello registrato un anno fa. Il ruolo del commercio e delle imprese di prossimità è fondamentale. Ogni attività che accende una piazza, ogni impresa che investe nel territorio, ogni servizio offerto ai cittadini e ai visitatori contribuisce a rendere una destinazione più attrattiva e accogliente. Perché non esiste turismo di qualità senza comunità vive, dinamiche e capaci di creare relazioni. Il successo dell'Italia lo stiamo raggiungendo grazie alle nostre città, ai borghi, alle produzioni locali, al patrimonio artistico e culturale, e alle nostre tradizioni ovvero al sistema Paese, in grado di rendere possibile quella straordinaria varietà di esperienze turistiche", sottolinea. (ANSA).