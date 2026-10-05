(ANSA) - MONZA, 05 OTT - Oltre 248 chilogrammi di cocaina, 12 chilogrammi di hashish e quasi 36mila euro in contanti sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato in un'operazione congiunta tra le Squadre Mobili di Bologna e di Monza e Brianza. L'intervento ha portato all'arresto di tre persone di nazionalità marocchina, due uomini di 47 e 43 anni e una donna di 41 anni, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il valore della droga sul mercato al dettaglio avrebbe superato i 25 milioni di euro. Le indagini, nate da un'attività investigativa della polizia emiliana, hanno portato gli agenti a seguire uno degli indagati dalla mattinata di ieri fino in Brianza. Nel pomeriggio, dopo un incontro a Varedo, due uomini si sono diretti a bordo di un'Audi A4 verso una strada sterrata a Cesano Maderno. Qui i poliziotti li hanno sorpresi mentre armeggiavano nel bagagliaio, dove erano stipati 150 panetti di cocaina per un peso di circa 165 chilogrammi. A quel punto gli agenti hanno deciso di perquisire anche le loro abitazioni. Nell'appartamento del 43enne hanno scoperto un borsone svuotato, il cui contenuto è emerso fosse stato spostato poco prima dalla moglie in due valigie. La donna è stata fermata poco lontano da casa, e nella sua macchina sono stati trovati altri 83 kg di cocaina e kg chili di hashish. Tra i due appartamenti dei fermati, sono stati inoltre recuperati 35.700 euro in contanti nascosti negli arredi. Su disposizione della Procura di Monza, i tre sono stati portati in carcere. (ANSA).