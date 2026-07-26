(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Un maxi incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio a ridosso del Grande raccordo anulare nei pressi di via Laurentina, nel quadrante sud di Roma. Al lavoro vigili del fuoco, con l'ausilio di tre elicotteri, per spegnere le fiamme. Sul posto protezione civile, polizia e polizia stradale stanno facendo defluire le auto incolonnate in quel tratto del Raccordo. Diverse le pattuglie della polizia locale sulla Laurentina per la viabilità. Gli agenti del IX Gruppo Eur della polizia locale hanno chiuso via Laurentina, in direzione fuori Roma, da via di Acqua Acetosa Ostiense. Contestualmente, d'intesa con altre forze di polizia, vigili del fuoco e protezione civile, si è reso necessario chiudere temporaneamente un tratto del Grande raccordo anulare, compreso tra gli svincoli Laurentina e Pontina, in entrambe le direzioni. Per limitare l'afflusso dei veicoli nell'area interessata dall'emergenza, è stata inoltre disposta la chiusura di tutte le rampe di accesso dalla via Pontina al Grande Raccordo Anulare in direzione Ciampino. (ANSA).