(ANSA) - VARESE, 31 AGO - Max Laudadio, storico inviato di Striscia la Notizia, è stato aggredito nella notte nella sua abitazione di Cuasso al Monte. Laudadio è stato accompagnato all'ospedale di Circolo di Varese per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, un uomo, forse con problemi di tossicodipendenza e noto in zona proprio per questo, si sarebbe introdotto nella proprietà - forse per compiere un furto - e avrebbe avuto una colluttazione con Laudadio nel giardino dell'abitazione. Nell'episodio sarebbe rimasto coinvolto anche un giovane amico di famiglia. La dinamica è ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Varese. (ANSA).