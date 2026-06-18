(ANSA) - ROMA, 18 GIU - In occasione della prima prova scritta dell'Esame di Stato, la Rete degli Studenti Medi lancia la mobilitazione nazionale "Generazione che costruisce", invitando studentesse e studenti a presentarsi all'esame con una matita simbolica, "per rivendicare una scuola più giusta, inclusiva e capace di valorizzare realmente i percorsi degli studenti".La matita, spiegano i ragazzi, rappresenta la volontà delle nuove generazioni di costruire il proprio futuro e di immaginare una scuola diversa, partendo proprio da una riflessione critica sull'attuale modello di maturità. «Oggi migliaia di studentesse e studenti affrontano la prima prova scritta di un esame che continua a rappresentare un momento di forte pressione e stress, senza però riuscire a valorizzare davvero il percorso svolto durante i cinque anni di scuola secondaria di secondo grado- dichiara Angela Verdecchia, Coordinatrice Nazionale della Rete degli Studenti Medi-La maturità continua a essere costruita attorno a una logica prevalentemente nozionistica e mnemonica. L'attuale modello sembra sempre più una maxi interrogazione composta da discipline separate, che limita le capacità di elaborazione critica e personale che invece la scuola dovrebbe sviluppare". (ANSA).