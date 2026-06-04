(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito le commissioni dell'Esame di Maturità. Il motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile all'indirizzo: https://matesami.pubblica.istruzione.it/ Quest'anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio vede nei licei 273.854 studenti; negli Istituti tecnici 167.136 maturandi e 86.617 negli Istituti professionali. Le commissioni d'Esame sono composte da un Presidente esterno, da due membri esterni e due interni alla scuola. La pubblicazione delle commissioni rappresenta un'altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno. Si inizia giovedì 18 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, Italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 19 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio, incentrato su quattro discipline, volto ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha realizzato una pagina informativa sugli Esami di Maturità (https://www.istruzione.it/esami-di-primo-e-secondo-ciclo-2025-2 026/index.html) consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola. (ANSA).