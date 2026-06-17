(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Ricordo con emozione la famosa notte prima degli esami e vi faccio i miei migliori auguri. L'esame di maturità è una prova in cui ci si sente davvero di fronte ad un passaggio verso l'età adulta, ma è anche la vigilia dell'estate più bella che trascorrerete. Vivetela con un'emozione positiva e cercate di tenere lontano l'ansia. Anche se è un momento molto importante, questa non è la partita della vostra vita: è una tappa significativa da svolgere al meglio, col massimo impegno, ma ce ne saranno tante altre. È una prova di maturità, non la prova della vostra maturità e la scuola non è una gara". È l'augurio che il Presidente di Upi, l'Unione delle province Italiane, Enzo Lattuca, rivolge agli oltre 500 mila studenti italiani che da domani inizieranno ad affrontare gli esami di maturità nelle oltre 5.100 scuole superiori che sono gestite dalle Province. (ANSA).