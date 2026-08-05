(ANSA) - ROMA, 05 AGO - E' boom di diplomati con lode all'esame di maturità 2026 appena concluso: sono 14.123 di cui la gran parte al sud. Sono oltre trecento in più dello scorso anno e rappresentano il 2,9 per cento degli studenti. Scende vistosamente invece la quota dei 100/100, comunque il massimo dei voti, che passa dal 7,1 del 2025 al 5,3. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi: il Classico si attesta all'8 per cento e lo Scientifico al 6,1. I diplomati con lode sono 3.018 in Campania, 2.104 in Campania, 1.165 nel Lazio, 1928 in Sicilia, 1.042 in Calabria solo 760 in Lombardia. Nel complesso i 60 sono stati il 4,1% il 26% ha preso una votazione tra 61 e 70. Il 30,1% ha ottenuto un voto nella fascia 71-80 mentre il 19,7% in quella 81-90. Infine, l'11,9% ha preso tra il 91 e il 99, il 100 è andato al 5,3% e il 100 e lode al 2,9%. Lo scorso anno (anno scolastico 2024-2025) il 2,8% aveva preso 100 e lode; il 7,1% aveva ottenuto il 100, l'11% si era fermato tra il 91 e il 99, il 18% aveva ottenuto tra l'81 e il 90, mentre il 29,3% aveva avuto tra il 71 e 80, il 26% tra 61 e 70 e infine il 60 era andato al 4,9% dei maturandi. (ANSA).