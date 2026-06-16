(ANSA) - ROMA, 16 GIU - L'esame di maturità inizierà giovedì 18 giugno 2026 con la prima prova, quella di italiano. Venerdì 19, seguirà la seconda prova. I candidati all'esame sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. Lo comunica, in una nota, il ministero dell'Istruzione e del Merito. I candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349, un aumento dello 0,5%. Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025,un aumento del 7,2%. La ripartizione dei candidati per tipo di percorso di studio è: licei 273.959, tecnici 167.104 e professionali: 86.684. Le 13.996 commissioni d'esame che si sono insediate oggi, martedì 16 giugno, sono composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all'istituzione scolastica. (ANSA).