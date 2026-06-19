(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Alla seconda prova scritta degli esami di Maturità, al Classico, si chiede agli studenti di tradurre un brano di Quintiliano secondo quanto apprende l'ANSA. Il brano proposto è tratto dal I libro dell'Institutio oratoria di Quintiliano, opera che rappresenta una delle più mature riflessioni pedagogiche dell'antichità. In questo passo l'autore affronta il tema della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. (ANSA).