ROMA. «Siete dei pezzi di m...». Non ha usato giri di parole, Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, prendendosela con i genitori che mandano i figli all’asilo con la febbre.

La circolazione dell’influenza va avanti da diverse settimane e le scuole restano tra gli ambienti in cui il contagio si propaga più facilmente. Le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità invitano a non mandare a scuola i bambini che presentano sintomi riconducibili a infezioni respiratorie con febbre, soprattutto nelle fasi iniziali, anche perché tra i 6 mesi e i 6 anni il rischio di complicanze è più elevato. Proprio su questo tema è intervenuto con toni durissimi Giunta, con una story su Instagram.

Il 43enne ha usato parole molto forti per stigmatizzare questo comportamento, lasciando intendere che anche la figlia Matilde, che ha compiuto due anni lo scorso 3 gennaio, possa aver contratto l’infezione proprio all’asilo nido.