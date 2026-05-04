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(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Il pensiero va rivolto in questo momento alla brigata Sassari inquadrata nel comando della missione Uifil. I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto la regia delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto. La ferma resilienza di cui danno prova è encomiabile". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza dell'Esercito italiano in occasione del 165/mo anniversario di costituzione. (ANSA).