(ANSA) - ROMA, 05 SET - "Repubblica e autonomie e tra esse quelle speciali, sono legate strettamente fra loro e hanno nutrito e contrassegnato lo sviluppo della democrazia italiana in contrapposizione rispetto al fascismo e in discontinuità rispetto alle caratteristiche dell'Italia prefascista". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Teatro sociale di Trento in occasione delle celebrazioni per la Giornata dell'autonomia. "Le hanno nutrite la partecipazione che fa della nostra Repubblica una nazione non pietrificata, fossilizzata in sé stessa, bensì che si rinnova, aperta al divenire. Contro il centralismo, contro la dittatura, le genti trentine hanno saputo opporre la loro orgogliosa esperienza di autogoverno, collegandola al futuro del Paese", ha evidenziato. (ANSA).