(ANSA) - BRDO, 16 OTT - Il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione è "decisivo" perché "le scelte che compiremo definiranno non solo la distribuzione delle risorse europee, ma anche il livello di ambizione con cui l'Europa intende affrontare le trasformazioni in atto. Mi auguro che sia adeguatamente ambizioso: a responsabilità crescenti devono corrispondere strumenti e risorse adeguati, per sostenere le priorità comuni, rafforzare la coesione e tradurre gli obiettivi politici in capacità concreta di azione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando del Quadro finanziario pluriennale, cioè del bilancio a lungo termine dell'Unione Europea, al vertice Arraiolos in Slovenia. (ANSA).