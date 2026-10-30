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(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Una piena integrazione europea si presenta, anche in questo ambito, come lo strumento di difesa migliore contro la finanza meramente speculativa". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato alla Giornata del Risparmio. "Gli ostacoli al mercato unico da un lato e la relativa debolezza del risparmio a lungo termine dall'altro dirottano altrove ingenti risorse e frenano investimenti che potrebbero, invece, rendere più forti le nostre società" sottolinea il Capo dello Stato. (ANSA).