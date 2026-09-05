(ANSA) - ROMA, 05 SET - "L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige/Südtirol". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80°anniversario della firma dell'Accordo di Parigi - Giornata dell'Autonomia 2026 a Merano. "Le due giovani Repubbliche - rinata con l'indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana - vollero" affermare "con l'accordo" un "principio ribadito nella Costituzione Italiana: non si è 'allogeni', stranieri, a casa propria", ha aggiunto Mattarella. (ANSA).