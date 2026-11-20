(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "In molti casi la presenza di immigrati inseritisi nelle attività artigiane contribuisce a tenere in vita mestieri e servizi necessari ai territori, indispensabile alla loro vita che altrimenti rischierebbero la scomparsa. Basti pensare ai problemi delle aree interne e al rischio di spopolamento di borghi lontani dai grandi centri e dalle principali reti di comunicazione. L'artigianato è una difesa del territorio e ne sostiene l'autonomia, l'originalità e anche la bellezza. L'Italia non può privarsi del suo essere molteplice". Lo ha detto il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. (ANSA).