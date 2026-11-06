(ANSA) - ROMA, 06 NOV - "È indubbio che l'Europa si trovi oggi di fronte a un nuovo crocevia della sua storia e che debba scegliere di assumere responsabilità più ampie nella vita internazionale". Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un saluto all'incontro con una delegazione della Fondazione Nizami Ganjavi. "Il quadro - ha aggiunto - non si presenta semplice. E appare a tratti inedito, segnato dalla brutale aggressione della Federazione Russa all'Ucraina, dall'aggravarsi dei conflitti in Medio Oriente, dall'acutizzarsi di numerose crisi, talvolta dimenticate, in altre parti del mondo, mentre tornano a riaffacciarsi gravi pretese di dominio". (ANSA).