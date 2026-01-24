(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "L'educazione ha rappresentato nella vicenda umana un formidabile motore di crescita e trasformazione, contribuendo in maniera determinante all'affermarsi della dignità delle persone e dei loro diritti". Lo dice Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale dell'Educazione. "In un contesto segnato da profondi cambiamenti - afferma Mattarella - l'educazione è chiamata a rinnovarsi per poter continuare a corrispondere alla sua funzione di strumento diretto a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. "La Giornata Internazionale dell'Educazione 2026, promossa dalle Nazioni Unite - prosegue Mattarella - riconosce e valorizza il ruolo dei giovani quali co-creatori di sistemi educativi moderni e inclusivi, in grado di rispondere alle loro aspirazioni e fornire loro, accanto a strumenti di comprensione della realtà, le competenze per agire concretamente e diventare protagonisti nella società". "L'educazione è un diritto umano fondamentale e un bene pubblico, leva essenziale per realizzare società coese, partecipative e democratiche. Una forza che ci rende liberi di pensare, agire, vivere", conclude il Capo dello Stato. (ANSA).