(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "La CNA ha contribuito a edificare la Repubblica dopo le devastazioni della guerra - con la partecipazione, dal basso, unendo esperienze associative, cooperando a liberare la società italiana dalle pastoie del corporativismo cui l'aveva condannata il fascismo, rendendo libera la creatività, dando valore al lavoro italiano, rendendo protagonista la imprenditorialità nei territori, sostenendo insieme crescita economica e coesione sociale. La vitalità del tessuto sociale è componente cruciale della libertà e della democrazia di un Paese. Vitalità vuol dire molteplicità degli attori, spazi e capacità di iniziativa, libertà di progettare e intraprendere, di essere interlocutori dei poteri pubblici, non di dipenderne". Lo ha detto il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. (ANSA).