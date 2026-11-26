(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Nell'enciclica 'Magnifica humanitas' il Papa ha posto l'attenzione, richiamandola per tutti, sui temi dei nuovi strumenti di approfondimento, dei nuovi strumenti di conoscenza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno accademico della Pontificia Università Lateranense. "L'intelligenza artificiale - ha continuato - presenta prospettive che per molti aspetti sono suggestive, ma presenta anche il rischio, che è stato denunciato con grande rigore da Sua Santità, di una sorta di arretramento, del tirarsi indietro dell'intelligenza, dell'applicazione, dello sviluppo dell'intelligenza dell'uomo di fronte a nuovi strumenti che, al contrario, richiedono una maggiore capacità, preparazione e forza intellettuale per governarli". (ANSA).