(ANSA) - ASSISI, 19 OTT - "A lungo la provincia è stata una dimensione di riferimento. Il vuoto prodotto rischia di assumere un rilievo sempre crescente incidendo sugli stessi diritti dei cittadini: occorre mettere fine alla transizione incompiuta, occorre far uscire questa istituzione dal limbo. Questo tema mon può più essere rimadato o accantonato". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia inaugurale della 39esima Assemblea nazionale delle Province d'Italia (UPI). (ANSA).