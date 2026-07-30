(ANSA) - ROMA, 30 LUG - La realizzazione di "un'efficace difesa comune europea" "non rappresenta una minaccia per nessuno, non mira alla guerra: al contrario è strumento per garantire la pace". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale. "So bene che, in diversi campi, l'Unione deve assumere maggiore dinamismo. Anche per questo non è stato saggio lasciar cadere, nel 2022, il poderoso sforzo promosso dal Parlamento Europeo, sotto la presidenza di David Sassoli, con la Conferenza sul futuro dell'Europa; esercizio che aveva coinvolto milioni di cittadini europei. L'abbandono dell'ipotesi di una nuova Convenzione Europea per porre mano alla riforma dei Trattati è stato un grave errore", ha aggiunto. (ANSA).