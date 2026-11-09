(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Di questa amicizia le comunità arbëreshë costituiscono una delle espressioni più significative, rappresentando anche una storia di accoglienza e di integrazione di pieno successo. Attaccamento alla propria cultura, alle proprie radici, alla propria lingua non pregiudicano affatto l'integrazione nella vita di una nuova comunità e contribuiscono, anzi, in modo fecondo al suo sviluppo". Lo ha detto il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, incoontrando il presidente albanese, Bajram Begaj, insieme a una delegazione di sindaci dei comuni italiani con comunità arbëreshë. (ANSA).