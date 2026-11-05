(ANSA) - NAPOLI, 05 NOV - "Chi nasce nel Meridione possa scegliere liberamente di restarvi, possa tornarvi se ha fatto esperienza altrove e possa aggiungersi chi viene da fuori per arrivare qui. Questa è una chiave di sviluppo per l'intero Paese, è interesse nazionale dell'Italia". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella, in un breve saluto al ventennale della Fondazione Con il Sud che si sta celebrando a Napoli, citando i "quattro verbi" che ne guidano l'attività. "Quanti lavorano a questo scopo svolgono un ruolo prezioso nella nostra comunità nazionale", ha ricordato Mattarella. (ANSA).