(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rinnovato a Papa Leone "a nome dell'intera Italia e mio personale il più caloroso augurio di una serena convalescenza per un Suo pronto e completo ristabilimento". Lo si legge in un messaggio inviato dal capo dello Stato al pontefice dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli. "In queste circostanze - ha scritto Mattarella - mi unisco nuovamente alle vaste testimonianze di vicinanza e affetto che Le sono state rivolte da semplici cittadini e leader politici di numerosi Paesi. Espressioni di grande solidarietà nei confronti della Santità Vostra e diffuse manifestazioni di buoni auspici per la Sua salute hanno accomunato moltitudini di persone da ogni luogo del mondo, e certamente, con particolare sensibilità, tutte le comunità cattoliche che, grate per le cure del personale medico-sanitario che La assiste, trovano altresì rassicurazione nell'esortazione agostiniana a conservare sempre la fiducia, anche nella guarigione dalle malattie, nel superamento delle difficoltà". (ANSA).