(ANSA) - TRIESTE, 15 OTT - A Trieste, a bordo di Nave Amerigo Vespucci, nell' ultima tappa del Tour Mondiale Vespucci - Campagna in Nord America 2026, si è concluso il primo Master di II livello in "Valorizzazione del Patrimonio e della Cultura della Difesa" svolto al Centro Alti Studi Difesa . I 18 frequentanti hanno ricevuto gli attestati di fine corso sulla Nave Scuola della Marina Militare. Il Master, concepito per formare professionisti in grado di gestire e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della Difesa italiana, è stato organizzato da Ministero della Difesa, Casd, Difesa Servizi Spa e Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione della cultura della Difesa istituito dal Ministro Guido Crosetto. Il percorso è stato articolato in lezioni, workshop, seminari, uno stage operativo presso Difesa Servizi e casi studio come anche il Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia. Il Master è iniziato il 3 aprile 2026 con la lectio magistralis del ministro Crosetto "Difesa è protezione: la cultura della Difesa e la sfida della complessità geopolitica". I partecipanti sono stati militari, civili e neo laureati. Per il generale C.A. Stefano Mannino, presidente del Casd, il Master è stato "un laboratorio esperienziale", "iniziativa unica nel panorama accademico nazionale ed europeo". Per Luca Andreoli, a.d. di Difesa Servizi il vero valore del Master è stata la "multidisciplinarietà": "I progetti nuovi e complessi nascono solo quando competenze diverse lavorano insieme: militari e civili, istituzioni e imprese, operatori culturali, professionisti della comunicazione e management". (ANSA).